Osaka, Fransa Açık’ta üçüncü turda!

Giriş Tarihi: 28.05.2026 17:13

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 16 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, rakibi Donna Vekic'i mağlup ederek üçüncü tura çıkma başarısı gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde 4 kez grand slam şampiyonu Naomi Osaka, Hırvat Donna Vekic'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (17), Rus Diana Shnaider (25), Ukraynalı Oleksandra Oliynykova ve Polonyalı Maja Chwalinska rakiplerini geçerek üçüncü tura yükseldi.

Tek erkeklerde ise İtalyan Flavio Cobolli (10), Çinli Wu Yibing karşısında 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

Erkeklerde ABD'li Learner Tien (18) ve Zachary Svajda ile Şilili Alejandro Tabilo adlarını üçüncü tura yazdırdı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
