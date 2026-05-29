Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Novak Djokovic, Fransa Açık'a 3. turda veda etti
Giriş Tarihi: 29.05.2026 23:47

Novak Djokovic, Fransa Açık'a 3. turda veda etti

Novak Djokovic, Brezilyalı Joao Fonseca'ya 3-2 mağlup oldu ve Fransa Açık'tan elendi.

AA
Novak Djokovic, Fransa Açık’a 3. turda veda etti
  • ABONE OL

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) 3 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Brezilyalı Joao Fonseca'ya 3-2 yenilerek elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde, kariyerinin 25. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 39 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki Brezilyalı raket Joao Fonseca (28) ile karşılaştı.

Philippe-Chatrier kortunda oynanan maçta 6-4'lük setlerle 2-0 öne geçen Djokovic, 6-3, 7-5 ve 7-5'lik setlerle rakibine 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Çek Jakub Mensik (26), Avustralyalı Alex De Minaur'u (8) 0-6, 6-2, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek 4. tur biletini aldı.

Kadınlarda ise Ukraynalı Elina Svitolina (7), Alman Tamara Korpatsch'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#NOVAK DJOKOVİC #ROLAND GARROS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Novak Djokovic, Fransa Açık'a 3. turda veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA