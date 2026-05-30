Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ilk yarışta 18. oldu!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 16:09

Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ilk yarışta 18. oldu!

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) 6. ayağında İspanya'da ilk yarışta 18. oldu.

AA
Bahattin Sofuoğlu, İspanya’daki ilk yarışta 18. oldu!
  • ABONE OL

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı, İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde koşuldu.

Bahattin Sofuoğlu'nun Yamaha Motoxracing takımıyla sezonun 6. ayağında hafta sonunun ilk yarışında damalı bayrağı, 18. sırada geçti.

Aragon'daki yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ELF Marc VDS'den İngiliz pilot Sam Lowes, üçüncü tamamladı. Aragon'da 2026 WorldSBK sezonunun altıncı etabında ilk yarışta da birincilik elde eden Nicolo Bulega, üst üste 20. yarışını kazandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın saat 12.10'da Superpole yarışı, 16.30'da hafta sonunun ikinci yarışı başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#NİCOLO BULEGA #DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ilk yarışta 18. oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA