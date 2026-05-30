Bahattin Sofuoğlu, İspanya’daki ilk yarışta 18. oldu!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı, İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde koşuldu.

Bahattin Sofuoğlu'nun Yamaha Motoxracing takımıyla sezonun 6. ayağında hafta sonunun ilk yarışında damalı bayrağı, 18. sırada geçti.

Aragon'daki yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ELF Marc VDS'den İngiliz pilot Sam Lowes, üçüncü tamamladı. Aragon'da 2026 WorldSBK sezonunun altıncı etabında ilk yarışta da birincilik elde eden Nicolo Bulega, üst üste 20. yarışını kazandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın saat 12.10'da Superpole yarışı, 16.30'da hafta sonunun ikinci yarışı başlayacak.

