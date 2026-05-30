Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezon tamamlanıyor!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 10:55

Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezon tamamlanıyor!

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 2025-26 sezonu, yarınki karşılaşmalarla sona erecek.

AA
Hentbol Erkekler Süper Lig’de sezon tamamlanıyor!
  • ABONE OL

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etapları, 10'uncu ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Yarınki karşılaşmaların programı şöyle:

- Play-off

16.00 Spor Toto-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

- Play-out

13.00 Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, play-off etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Statüye göre DEPSAŞ Enerji As, Ankara Hentbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor, küme düştü.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜLEYMAN SEBA #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezon tamamlanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA