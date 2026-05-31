Milletler Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı
, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) sahne alıyor. Milliler, 2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.
Başantrenör Daniele Santarelli
yönetimindeki Ay-yıldızlıların ilk hafta kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz
Maç programı şöyle:
1. Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran Çarşamba
19.00 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
4 Haziran Perşembe
22.30 Türkiye - Hollanda
6 Haziran Cumartesi
21.30 İtalya - Türkiye
8 Haziran (Pazarı pazartesiye bağlayan gece)
00.00 Bulgaristan - Türkiye