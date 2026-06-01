Haber turu

Berke, Fransa'da yılın kalecisi

LILLE'NIN kalesini koruyan Berke Özer, Avrupa'daki başarılı performansını önemli bir ödülle taçlandırdı. Kurtardığı penaltılarla adından sıkça söz ettiren Berke, Fransa'da yılın kalecisi seçildi. 26 yaşındaki eldiven, bu sezon toplam 45 resmi karşılaşmada görev yaptı. Kalesinde 51 gol görürken 17 maçta ise kalesini rakip forvetlere kapattı.

NBA'de finalin adı Knicks-Spurs

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) playoff'larında San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 111-103 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve finalde New York Knicks'in rakibi oldu. NBA finaline 2014'ten bu yana ilk kez yükselen Spurs'ta Batı Konferansı final serisinin 7. maçında Victor Wembanyama 22, Julian Champagnie 20 sayısıyla oynadı.NBA final serisinin ilk maçı perşembe günü oynanacak.

Trabzon'dan potaya iki takviye

ÜLKEMİZİ gelecek sezon EuroCup'ta temsil edecek olan- Trabzonspor Basketbol, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer son olarak İtalyan ekibi Reggiana Milano'da forma giyen 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Troy Caupain ve TOFAŞ'tan 30 yaşındaki uzun forvet Tolga Geçim'i renklerine bağladı.