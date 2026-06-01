Giriş Tarihi: 2.06.2026 01:40

Yaasmeen Bedart-Ghani, Fenerbahçe Medicana'dan ayrıldı!

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'da Yaasmeen Bedart-Ghani ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA
Fenerbahçe Medicana, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncusu Yaasmeen Bedart-Ghani ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, sarı-lacivertli formayı geride kalan sezonda giyen Aslı Kalaç, Bojana Milenkovic, Fatma Beyaz, Dicle Nur Babat, Agnieszka Korneluk ve Sude Hacımustafaoğlu'na da veda etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE MEDİCANA #SULTANLAR LİGİ

