Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Andreeva ve Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 16:06

Andreeva ve Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk yarı finale yükseldi.

AA
Andreeva ve Kostyuk, Fransa Açık’ta yarı finalde!
  • ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Andreeva, Rumen Sorana Cirstea'yı (18) 56 dakika süren maçta 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Andreeva, 2024'ün ardından Fransa Açık'ta ikinci kez yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Ukraynalı tenisçilerin karşılaştığı mücadelede ise Marta Kostyuk (15), Elina Svitolina'yı (7) bir saat 49 dakika sonunda 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) mağlup etti ve yarı finalde Andreeva'nın rakibi oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ROLAND GARROS #FRANSA AÇIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Andreeva ve Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA