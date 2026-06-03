Sultanlar yeni zafer peşinde

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FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ten sonra bir kez daha bu kulvarda şampiyon olmak için bugün ilk maçına çıkıyor. 3 ayaktan oluşan turnuvanın ilk etabı Brezilya'da oynanacak. İkinci etap 17-21 Haziran'da Ankara'da, son etap ise 8-12 Temmuz'da Japonya'da olacak.Yarın 22.30'da Hollanda, 6 Haziran'da 21.30'da İtalya, 8 Haziran 00.00'da Bulgaristan maçları oynanacak. Müsabakalar S Sport'tan ekrana gelecek.