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Giriş Tarihi: 3.06.2026

Sultanlar yeni zafer peşinde

Sultanlar yeni zafer peşinde
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ten sonra bir kez daha bu kulvarda şampiyon olmak için bugün ilk maçına çıkıyor. 3 ayaktan oluşan turnuvanın ilk etabı Brezilya'da oynanacak. İkinci etap 17-21 Haziran'da Ankara'da, son etap ise 8-12 Temmuz'da Japonya'da olacak.Sultanların Dominik Cumhuriyeti ile mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Yarın 22.30'da Hollanda, 6 Haziran'da 21.30'da İtalya, 8 Haziran 00.00'da Bulgaristan maçları oynanacak. Müsabakalar S Sport'tan ekrana gelecek.

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Sultanlar yeni zafer peşinde
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