A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’ya mağlup!

FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. etap üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, İtalya karşısında parkeden 3-1 mağlup ayrıldı.
İtalya'nın kazandığı maçta setler 25-16, 26-28, 25-19 ve 25-15 şeklinde sonuçlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. etapta son maçta Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk hafta kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz