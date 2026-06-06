A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’ya mağlup!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. etapta şu ana kadar oynadığı maçlar şu şekilde sonuçlandı:

Türkiye 3-2 Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 0-3 Hollanda

Türkiye 1-3 İtalya

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