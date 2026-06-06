Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’ya mağlup!
Giriş Tarihi: 6.06.2026 23:33

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’ya mağlup!

Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. etap üçüncü maçında İtalya’ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 2. mağlubiyetini yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’ya mağlup!
  • ABONE OL

FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. etap üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, İtalya karşısında parkeden 3-1 mağlup ayrıldı.

İtalya'nın kazandığı maçta setler 25-16, 26-28, 25-19 ve 25-15 şeklinde sonuçlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. etapta son maçta Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk hafta kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. etapta şu ana kadar oynadığı maçlar şu şekilde sonuçlandı:

Türkiye 3-2 Dominik Cumhuriyeti
Türkiye 0-3 Hollanda
Türkiye 1-3 İtalya

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #MİLLETLER LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’ya mağlup!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA