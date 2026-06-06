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Giriş Tarihi: 6.06.2026 21:04

Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışında 13. oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabındaki Macaristan Grand Prix sprint yarışında 13. oldu.

AA
Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışında 13. oldu!
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Macaristan'ın başkenti Budapeşt'teki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sprint turunda, 21:22.04'lük derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 13. sırada bitirdi.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Milli sporcu, bugün gerçekleştirilen sıralama turunu ise 18. sırada tamamladı.

Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU #MACARİSTAN

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Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışında 13. oldu!
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