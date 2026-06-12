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Giriş Tarihi: 12.06.2026 19:18

Ziraat Bankkart, Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı!

Ziraat Bankkart, son olarak Galatasaray forması giyen Ahmet Tümer'i transfer etti.

AA
Ziraat Bankkart, Ahmet Tümer’i kadrosuna kattı!
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Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, milli voleybolcu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk voleybolunun önemli orta oyuncularından Ahmet Tümer ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Gücü ve mücadeleci karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezonda hedeflerimize birlikte yürüyeceğimiz Ahmet Tümer'e ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Son 3 yıldır Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki Ahmet, Beşiktaş'ta başladığı kariyerinde Fenerbahçe, Spor Toto, Altekma, Cizre Belediyespor ve Hatayspor'da da oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ZİRAAT BANKKART #EFELER LİGİ

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Ziraat Bankkart, Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı!
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