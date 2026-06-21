Müthiş Sultanlar!

A MİLLİ Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 3. maçında muhteşem bir dönüşe imza attı: 3-2. Filenin Sultanları, Ankara'da düzenlenen etapta Almanya karşısında 2-0 geriye düştü. İlk iki seti 25-18 ve 26-24 kaybeden Ay-Yıldızlılar, toparlanarak rakibini parkeden sildi. 25-19 ile 2-1'i, 25-22 ile de 2-2'yi yakalayan Daniele Santarelli'nin ekibi, kıran kırana geçen karar setinde rakibini 15-13 mağlup etti ve 3-2'lik zafer yaşadı. Bu sonuçla Türkiye, 7. karşılaşmada 5. galibiyetini elde etti. Kaptan İlkin Aydın, "Nefes kesici bir maçtı. Çok fazla ralli vardı, çok iyi bir oyun ortaya koyduk." dedi. Santarelli de "Acı çektik ve savaştık, ruhumuzu ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

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