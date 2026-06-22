Filenin Sultanları Çin duvarı’nı yıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız
, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 4. ve son maçında Çin'i 2-1 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Ankara
Spor Salonu'nda oynanan müsabakada setler 25-21, 26-28, 23-25, 25-16 ile uzarken Filenin Sultanları karar setini de 15-12 kazanarak galip geldi. Melissa Vargas 36 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
Turnuvanın Brezilya'da oynanan ilk haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Türkiye, ikinci haftada Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı. Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki maçlar Japonya
'da oynanacak. Ay-Yıldızlılar 8 Temmuz'da Polonya, 10 Temmuz'da ABD, 11 Temmuz'da ev sahibi Japonya ve 12 Temmuz'da Tayland ile kozlarını paylaşacak. VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Finaller 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.