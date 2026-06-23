A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi 2. hafta kadrosu açıklandı

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. hafta maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayaak milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija,
Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
- Maç programı
Millilerin VNL'in 2. etabındaki maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran Perşembe:
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran Cumartesi:
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran Pazar:
17.30 Belçika-Türkiye