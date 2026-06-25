Haber turu

Wilson işi zorda tamarı listede

Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un radarına aldığı Harry Wilson'un kısmeti açıldı. Oyuncu için Championship'ten yeniden Premier Lig'e yükselme hedefi bulunan Leeds United'ın devreye girdiği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberde; Leeds'in, Wilson transferini önemli bir hamle olarak gördüğü ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcuyu, Aston Villa'nın da takipte olduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından alternatif isimler üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor'un, Ürdünlü futbolcu Mousa Tamari'yi yakından izlediği ileri sürüldü.



Melissa Vargas'tan rekor

Voleybol Milletler Ligi Ankara etabı bitti. Sultanlar'ın maç istatistikler için Vodafone 5G teknolojisinden yararlanıldı. Melissa Vargas, Fransa maçında 113,3 km/s ile Ankara serisinin en hızlı servisini attı. Milli takımda kendine ait rekoru kırdı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "5G'deki deneyimimizi voleybola da taşımış olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.



Efeler süper başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i set vermeden 3-0 mağlup etti. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadeleyi 25-16, 25-19 ve 25-21 kazanan Ay-Yıldızlılar, VNL'deki üçüncü galibiyetini aldı. Filenin Efeleri'nde Lagumdzija 18 sayıyla başrolü oynadı. Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekipler, Erkekler VNL Finalleri'ne kalacak.



Ölü dediler tarih yazıyor

SENEGAL'I yenerek son 32 turuna yükselen Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Dünya Kupası'nda muhteşem bir tarih yazıyor. 2001'de antrenman sırasında kalbi duran ve 7 dakika boyunca 'klinik olarak ölü' denilen Solbakken, günlerce komada kaldı. Doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Futbolu bırakmak zorunda kaldı ancak pes etmedi. 2020 yılında başına geçtiği ülkesini 1998'den sonra Dünya Kupası'na taşıdı. Senegal galibiyetinin ardından mutluluğunu, en zor günlerinde yanında olan ve yalnız bırakmayan eşi Anikken'e sarılarak kutladı.



Annesini kaybetti

SON 32 turunu garantileyen Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, acı haberle sarsıldı. 57 yaşındaki çalıştırıcı, annesi Ginette Deschamps'ı kaybetti. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre; Deschamps, ailesiyle bir araya gelmek ve annesine veda etmek için Fransa'ya döndü. Yarın oynanacak olan Norveç maçında da kulübede yerini alamayacak.



1 hamburger bin TL

DÜNYA Kupası'nda stadyumlardaki yüksek yiyecek ve içecek fiyatları el yaktı. Miami'de havyarlı patates kızartması 75 dolara satılıyor. Los Angeles'ta hamburger 22 dolardan (1000 TL) alıcı bulurken, Meksika'nın Guadalajara kentinde kaburga etli taco 8 dolara satılıyor. Sosisli sandviç, cips ve gazlı içecekten oluşan menü yaklaşık 19 doları görürken ıstakozlu sandviçlerin 34 dolara satılması, "soygun" olarak nitelendirildi.