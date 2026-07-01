Kırkpınar’da altın kemer heyecanı

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665. buluşması için geri sayım sürüyor. 4-5 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 40 başpehlivan, zafere ulaşmak için çaba harcayacak. Güreşlerin en önemli simgelerinden biri olan altın kemer, 29 yıldır hiçbir başpehlivanın daimi mülkiyetine geçemedi. 3 yıl art arda başpehlivanlık kazananların yanı sıra "farklı dönemlerde 5 birincilik alan başpehlivanlar" da altın kemerin daimi sahibi olacak. 4 birinciliği bulunan Ali Gürbüz ve Recep Kara başpehlivan olmaları halinde altın kemeri çıkarmamak üzere takabilir.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!