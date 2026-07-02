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Giriş Tarihi: 2.07.2026 23:16

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı!

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'da parkeye çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

AA Tüm Sporlar
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta kadrosu duyuruldu.

İki etap sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan tablosunun 6. sırasında yer alan ay-yıldızlıların, 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da oynayacakları 3. ayakta kadroda yer alacak isimler belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takımın kadrosu ve Osaka kentinde oynayacakları karşılaşmaların programı şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı!
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