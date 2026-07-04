665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde son 16’ya kalan başpehlivanlar belli oldu

Edirne'de Sarayiçi'nde gerçekleştirilen 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde, 32 başpehlivan ikinci tur müsabakaları için çayıra çıktı.

Başpehlivanlardan favori gösterilen isimler, rakiplerini yenerek son 16'ya kaldı. 32 pehlivanın güreş tuttuğu ikinci turda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Orhan Okulu – Tolga Turan, Feyzullah Aktürk – Mustafa Batu, Yusufcan Zeybek – Tanju Gemici, Mustafa Taş – Hasan Güzeller, Enes Doğan – Onur Susuz, Erkan Taş – İsmail Balaban, Yunus Emre Yaman – Ünal Karaman, Ali İhsan Batmaz – Fatih Atlı, Ali Gürbüz – Faruk Akkoyun, Mehmet Yeşil Yeşil – Nedim Gürel, Seçkin Duman – Serhat Gökmen, Furkan Durmuş Altın – Abdülrefik Öner, Osman Kan – Mustafa Doğan Özkaya, İsmail Koç – Serdar Yıldırım, Yıldıray Pala – Cengizhan Şimşek, Yıldıray Akın – Hasan Cengiz.

FAVORİ PEHLİVANLAR İKİNCİ TURDA GALİP

İkinci tur güreşlerinde Kırkpınar'ın favori isimleri Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk ve Mustafa Taş, rakiplerine şans tanımayarak galip geldi. 652'nci ve 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olan 'Sarı Fırtına' lakaplı İsmail Balaban ise Erkan Taş'a yenilerek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne erken veda etti.

Müsabakalar sonucunda rakiplerini yenen 16 başpehlivan tur atladı. Tur atlayan başpehlivanlar şu isimlerden oluştu:

Feyzullah Aktürk, Ali İhsan Batmaz, Mustafa Taş, Yusufcan Zeybek, Yunus Emre Yaman, Erkan Taş, Enes Doğan, Orhan Okulu, Furkan Durmuş Altın, Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım, Osman Kan, Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Seçkin Duman, Yıldıray Akın.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör