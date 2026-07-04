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Giriş Tarihi: 4.07.2026 20:12

Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin!

Büyük Britanya Grand Prix'inde pole pozisyonunu İtalyan pilot Kimi Antonelli elde etti.

AA
Büyük Britanya Grand Prix’sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli’nin!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.

Towcester kentindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.28.111'lik derece elde eden genç pilot, ilk cebe yerleşti.

Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami ve Monaco'nun ardından 5. pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli'nin 0.175 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.347 saniye farkla yine Ferrari'den Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya Grand Prix'sine yarın TSİ 17.00'de start verilecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FORMULA 1 #KİMİ ANTONELLİ

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Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin!
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