Haber turu

Avustralyalı Tete müslüman oldu

AVUSTRALYA Milli Takımı'nın forveti Tete Yengi, İslam'ı kabul ettiğini açıkladı. Müslümanlığa yönelme yolculuğunun Avustralya'nın Adelaide kentinde bir camiyi ziyarette başladığını dile getiren Tete, "Cuma hutbesini veren Müftü İsmail Mink ile yaptığım görüşmede, bana şehadet getirdin mi diye sordu, ben de hayır dedim. Beni şehadet getirmeye davet etti ve bu daveti kabul ettim" ifadelerini kullandı.

KATLİAMCI İSRAİL'E TEPKİLER DİNMİYOR

FİLİSTİN'DE soykırıma imza atan İsrail'e Dünya Kupası'nda tepki yağıyor. Toronto'da 12 Haziran'da bir grup aktivist, kentin en yoğun ana yollarından birinde "İsrail'i FIFA'dan atın" yazılı pankart açtı. 16 Haziran'da oynanan İran-Yeni Zelanda maçında İsrail bayrağı açmaya çalışan İsrailliye taraftarlar izin vermedi. 27 Haziran'da Miami'de İskoç bir taraftar, "Gazze'de hemşireydim. Neler olduğunu gördüm. Bir soykırım var" açıklamasını yaptı. Meydanlarda ve karşılaşmalarda Filistin lehine sloganlar atılırken ABD-Bosna Hersek maçında Bosna taraftarları Filistin bayrağı açtı.

GÖNDERİLEN SEKİZİNCİ HOCA NAGELSMANN

DÜNYA Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenen Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann'la yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, devam eden turnuvada görevinden alınan sekizinci isim oldu. Nagelsmann'ın yerine en güçlü aday ise Jürgen Klopp. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Red Bull'un futbol yönetimindeki ekipte yer alan Klopp'un sözleşmesinde Almanya Milli Takımı için geçerli olan bir fesih maddesinin yer aldığı belirtildi.