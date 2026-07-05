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Giriş Tarihi: 5.07.2026 19:18

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erkan Taş'ı tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Erkan Taş'ı kutladı.

AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erkan Taş’ı tebrik etti!
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş'ı kutluyorum. Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden tüm güreşçilerimize tarihi mirasımızın yaşatılmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OSMAN AŞKIN BAK

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erkan Taş'ı tebrik etti!
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