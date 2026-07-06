Altın kemer Erkan Taş’ın

Türkiye'nin en büyük ve en önemli yağlı güreş organizasyonun son gününde yarı final ve final müsabakaları yapıldı. Kırkpınar'da Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş şampiyonluk için karşı karşıya geldi. İki güreşçinin mücadelesi büyük bir heyecana sahne olurken ilk 15 dakikada Erkan Taş, baskın bir görüntü sergiledi. Feyzullah Aktürk ise daha aktif güreşmesi için kule hakemliğinden ihtar aldı. İlk 30 dakikada taraflar birbirine üstünlük sağlayamayınca puanlama bölümüne geçildi. 49. dakikada Aktürk, tek dalıp rakibini düşürmeye çalıştı. Taş, bu hamleden kurtuldu, ardından puanını alarak galibiyete ulaştı. Bu sonuçla adını 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı olarak yazdırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş'ı kutladı. Erdoğan, Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

RÜYADA GİBİYİM

Müsabakanın ardından omuzlara alınan Erkan Taş, kendisini rüyada gibi hissettiğini söyledi. Taş, "Şükürler olsun atadan oğula gelen başpehlivanlık serüvenimiz var. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik, mutluyuz" dedi.

EBEDİ AĞA ÖZÜNLÜ!

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, 46 milyon 666 bin 666 lira ile mevcut ağa Ufuk Özünlü kazandı. Üç yıl üst üste Kırkpınar ağası olan Ufuk Özünlü'ye 'Ebedi ağalık altın kemeri' takdim edildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini de Ufuk Özünlü, 40 milyon 664 bin 665 lira bedelle kazanmıştı.