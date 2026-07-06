Yağlı güreş hak ettiği yere gelecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da güreşleri izlemek için Kırkpınar'daydı. Elinden geldiğince Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kaçırmamaya çalıştığını belirten Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak Türkiye, bütün üyelerimiz içinde geleneksel sporların en kurumsal olduğu, en yoğun ilgiyle izlendiği ülkelerden birisi. Bizim yağlı güreşimiz dünyada hakkı ile bilinmiyor. Aslında yağlı güreşi gönül coğrafyası Balkanlar başta olmak üzere daha fazla ülkede tanıtma ihtiyacımız var. Ben Türkiye'de yağlı güreşin girmesi gereken yola girdiğine inanıyorum. Hem seyirci, hem yayın hem de sponsorlar açısından inşallah uluslararası yönünü de sağladığımızda daha iyi noktalara geleceğimizi umuyorum" dedi.

FARKLI BİR PRESTİJ KUPASI

İlk defa İstanbul'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Güreşleri'ne de değinen Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın desteği ve himayesi yağlı güreşleri farklı bir boyuta taşınacak. Bu açıdan güzel bir proje olacak inşallah. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bildiğim kadarıyla 8 pehlivan yarışacak. Farklı bir prestij kupası olacak" ifadelerini kullandı.