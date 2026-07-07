Ordu’da yağlı direk yarışları nefes kesti

Kabotaj Bayramı geleneği haline gelen Red Bull Yağlı Direk'te bu sene kazanan İsmail Ali Özyer oldu.
Bu yıl Ordu Taşbaşı İskelesi'nde düzenlenen yarışlarda Türk bayrağına ulaşmayı başaran Özyer, üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Taşbaşı İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar yağlanmış direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti.
100 binden fazla izleyicinin çevrim içi takip ettiği etkinliğin üçüncü turunda 57 yarışmacı arasından bayrağı almayı İsmail Ali Özyer başardı. Özyer, suyun içinde Türk bayrağını sallayarak zaferini kutladı.