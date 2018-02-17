Kripto paraların sayısı yükseldi!

Kripto para birimlerindeki tepki alımlarıyla piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolar artarak 479.6 milyar dolara yükselirken, sanal para birimleri sayısı son 24 saatte 11 adet artarak 1,541'e çıktı.

BITCOIN 10 BİN DOLARDAN İŞLEM GÖRDÜ

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.75 düşerek 10 bin dolardan işlem gördü. 169.6 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 35.4'ünü oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

KRİPTO PARALAR UZAYLI ARAŞTIRMALARINI SABOTE EDİYOR!

Kripto para birimlerindeki dalgalanmalar sürerken, ccn.com'da yer alan habere göre New York Menkul Kıymetler Borsası Bitcoin strateji uzmanı Tom Lee, Bitcoin'in Temmuz ayında şimdiye kadarki en yüksek fiyattan işlem göreceğini söyledi. Lee, "Bitcoin'de gözlemlenen yüzde 70'lik düşüş gerçekten çok ciddi fakat en yüksek hacimli sanal para biriminin direnci göz önüne alındığında Bitcoin fiyatının tekrar artacağını gözlemleyebiliriz" dedi.

KRİPTO PARALAR BOŞANMA DAVALARININ DA KONUSU OLDU

DİĞER KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞLER OLDU

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 0.63, Bitcoin Cash yüzde 7.68 ve Litecoin yüzde 4.82 artarken, Ripple yüzde 1.40 düştü.