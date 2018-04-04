Android'teki mesajlaşmalar tehlikede!

Gün geçmiyor ki Android kullanıcılarının başı yeni bir virüsle derde girmesin. Bu defa ortaya çıkan zararlı yazılımın hedefinde üçüncü parti mesajlaşma uygulamaları var. Virüsün kaynağı ise Çin!

Yapılan araştırmalara göre henüz bu virüs Google Play Store'a sızabilmiş değil. Daha çok mail vb yollarla telefonlara bulaşıyor. Telefona bir kere bulaşan zararlı yazılım, hemen işe koyularak cihazdaki tüm kayıtlı konuşmaları uzak bir sunucuya göndermeye başlıyor. Şu an için virüsün SMS olarak tabir edilen mesajlara erişim sağlayamadığı ancak WhatsApp, Skype, Telegram gibi üçüncü parti uygulamalar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

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Habertürk'e göre siber güvenlik uzmanları, Google Play'de yer alan uygulamaların güvenli olduğunu ancak APK olarak ifade edilen Google Play dışı uygulamaların bu virüs tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor

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