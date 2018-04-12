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'da 'marş çalan yol' kapatıldı! Sebebi ise...

Kısa bir süre önce trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla açılan 'marş çalan yol' kapatıldı. Kapatılmasının sebebi ise...

Giriş Tarihi: 12.4.2018 22:46
Hollanda'da 'marş çalan yol' kapatıldı! Sebebi ise...

'nın kuzeyinde bulunan Jelsum kasabasında yer alan ve sürücülerin uygun hızda gittiği takdirde melodiler çıkaran 'marş çalan yol' açıldıktan bir gün sonra kasaba halkının gürültüden rahatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

Pazartesi günü açılan ve bir gün sonra kapatılan yolda şeritler, araçlar saatte 60 km/saat hızla gittiği takdirde kasabanın içinde bulunduğu Friesland eyaletinin marşını çalıyordu.

Ne var ki yoldan çıkan gürültü bazı kasaba sakinlerini oldukça rahatsız etti ve yolu "psikolojik bir işkence" olarak değerlendirerek kapatılması için şikayette bulundular.

NTV'ye göre eyalet sözcüsü, şeritlerin takılması ve sökülmesi dahil toplam 80 bin euro'ya mal olduğunu açıkladı.

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Hollanda'da 'marş çalan yol' kapatıldı! Sebebi ise...
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