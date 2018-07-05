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'e sürpriz özellik!

'un merakla beklenen telefonu katlanabilir 'in katlanabilir pille geleceği iddia ediliyor. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 21:54 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 21:56
Samsung Galaxy X'e sürpriz özellik!

'un üretim için hazırlıklarını sürdürdüğü katlanabilir akıllı telefonunda sıra dışı bir teknoloji kullanacak. İddialara göre Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir pil üretmeye hazırlanıyor!

3000 ila 6000 mAh arasında pil paketleri üretecek olan firma, bu yazın hemen ardından bataryaları üretim bandına sokmayı planlıyor. İlk etapta 300.000 ila 500.000 arasında katlanabilir pil üretmeyi hedefleyen firma, acele edip risk almak istemiyor.

Henüz Samsung cephesinden katlanabilir akıllı telefonu işaret eden hiçbir resmi açıklama gelmese de, firmaya yakın kaynaklar Galaxy X olarak anılan cihaz için hummalı bir çalışmanın sürdüğünü belirtiyor. Söylentilere göre 2019'un şubat ayında Samsung Galaxy X'in duyurusu yapılacak. Cihazın fiyatı da 2.000 doların altında olacak. (Habertürk)

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Samsung Galaxy X'e sürpriz özellik!
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