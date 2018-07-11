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'ın sahte hesaplarla mücadelesi çok pahalıya patladı

geçtiğimiz günlerde son dönemde toplam 70 milyon sahte hesabı sildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Twitter'ın hisseleri borsada çakıldı. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 01:59
Twitter'ın sahte hesaplarla mücadelesi çok pahalıya patladı

Sosyal medya platformu , sahte hesaplarla mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Washington Post'un yayınladığı habere göre sadece Mayıs ve Haziran aylarında 70 milyona yakın hesap sahte oldukları gerekçesiyle kapatıldı.

Ancak Twitter'ın sahte hesaplarla, trollerle, botlarla ve taklitçilerle olan mücadelesi finansal olarak şirkete güç kaybettiriyor. Pazartesi gününden itibaren şirketin hisseleri %9 düştü ve market değerinde 3.1 milyar dolar azalma oldu.

Stoklardaki düşüş Twitter'ın Washington Post'un sahte hesap haberini onaylamasından sonra gerçekleşti. Aynı haberde bu kadar büyük bir sayının yılın ikinci çeyreğindeki aktif kullanıcı sayısını etkileyeceği söylenmişti. İlk çeyrekte aylık 336 milyon aktif kullanıcısı bulunan Twitter'ın yeni rakamları merakla bekleniyor. (Habertürk)

TWİTTER'DA 70 MİLYON KULLANICI HESABI ASKIYA ALINDI SOSYAL MEDYA KRALLARI

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Twitter'ın sahte hesaplarla mücadelesi çok pahalıya patladı
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