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'dan dev yatırımı

Yıllardır %100 hedefinden söz eden , bu amaç uğruna şimdi büyük bir yatırım daha yapıyor.

Giriş Tarihi: 15.7.2018 14:59
Apple'dan dev yenilenebilir enerji yatırımı

Üretiminin büyük çoğunluğunu Çin'de gerçekleştiren , bu bölgedeki tedarik zincirinin temiz enerjiye geçmesini istiyor. Bu noktada 300 milyon dolarlık bir yatırım fonu kuran Apple, tedarik zincirinde birlikte çalıştığı firmaların temiz enerjiye geçişine yardımcı olmayı hedefliyor. Şirket önümüzdeki 4 yıl içinde 10 tedarik ortağı ile beraber Çin Temiz Enerji Fonu'na 300 milyon dolar yatırım yapacak.

Apple, yatırımın büyüklüğü ile Çin pazarındaki işletmelere, güneş ve rüzgar enerjisine geçiş için cazibe noktası yarattığını umuyor. Fon aynı zamanda tedarik zincirindeki partnerler için yeni projeler geliştirmede de kullanılabilecek.

Habertürk'e göre faaliyetlerini %100 yenilenebilir kaynaklarla gerçekleştirmek isteyen Apple, 2015 yılında bu doğrultuda Tedarikçi Temiz Enerji Programı'nı başlatmıştı. 10'dan fazla ülkede 23 imalat ortağının dahil olduğu program, yeni fon ile birlikte daha geniş bir hacme kavuşacak. Şirket, 2020'ye kadar 4 gigawatt'dan fazla temiz enerji üretmeyi hedefliyor.

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Apple'dan dev yenilenebilir enerji yatırımı
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