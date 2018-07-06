Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor
Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
Giriş Tarihi: 06.07.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 10:10
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1
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Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor
2
22
Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor