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'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni böyle görünüyor

'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Giriş Tarihi: 06.07.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 10:10
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'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni böyle görünüyor
Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor

Yeni iPhone'lar hakkındaki son gelişmeler...

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'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni böyle görünüyor
Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor

'ın yeni modeline dair yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Teknoloji devinin iPhone X ile ilgili aldığı radikal kararı sızdıran teknoloji uzmanları yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtti.

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'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni böyle görünüyor
Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor

YENİ iPHONE MODELLERİ SIZDI

'ın Eylül ayında yapmas�� beklenen yeni model tanıtımı öncesi bir yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen bir görüntü 9to5Mac sitesinde yayınlanmıştı.

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'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni böyle görünüyor
Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor

3 YENİ iPHONE MODELİ

Görüntülere göre, bu yıl 2 yerine 3 farklı yeni iPhone modeli tanıtacak.

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'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni böyle görünüyor
Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor

UCUZ iPHONE X

En sağda yer alan yeni 'in geçtiğimiz yıl tanıtılan modelle aynı ebatta olduğu görülürken, ortada yer alan 6.1 inçlik, tek kameralı modelin ise 'ucuz iPhone X' olarak tanıtılması bekleniyor.

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'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni böyle görünüyor
Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor

iPHONE X PLUS

Plus'ta ise 6.5 inçlik çerçevesiz ekranla kullanıcılara daha büyük bir ekran vaat ediliyor.

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'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni böyle görünüyor
Apple'ın yeni iPhone'larına ait fotoğraflar sızdı! İşte yeni iPhone X böyle görünüyor

Görüntülerle ilgili 'dan herhangi bir açıklama gelmezken, tanıtım tarihi yaklaştıkça bu tarz sızıntı ve iddia videolarının artması bekleniyor.

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