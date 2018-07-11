Apple gaza bastı - Drone kullanmaya başlıyor

Apple kamera donanımlı gezici araçlarını desteklemek için droneları kullanarak haritalama verileri toplayacak bir ekip oluşturuyor. Apple Map uygulaması artık çok fazla değiştirilmese de Apple'ın, daha yaygın olarak kullanılan Google Haritalar ile rakebet ettiği biliniyor. Ekibin haritaları, inşaat, yeni yollar ve diğer bilgilerle güncel tutmak için DJI ve Aibotix gibi drone şirketleri ile ortaklık kurabileceği belirtiliyor.

Apple'daki kaynaklara göre şirket ayrıca, otomobil ve bina içi navigasyonları da geliştirmeye çalışıyor. Tabi şirketin Indoor.io ve WiFiSlam isimli şirketleri satın almasından bu durum tahmin edilebiliyordu.

Öte yandan Apple geçen yıl Federal Havacılık Kurulu'ndan (FAA) aldığı belgeler sayesinde, izinli drone pilotlarının çektiği görüntüleri haritalarında kullanabilmek için izin sağlamıştı.

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