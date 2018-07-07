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10 yaşında! (Güncel rakamlar açıklandı)

'ın uygulama mağazası 'un 10. yaşına girmesinin üzerine platformun en güncel rakamlarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 17:05
Apple App Store 10 yaşında! (Güncel rakamlar açıklandı)

Teknoloji devi , 10 Temmuz Salı günü onuncu yaşına ayak basacak 'un istatistiklerinden yeni detaylar paylaştı. Geliştiricilere 100 milyardan fazla para kazandıran ve 2008 yılından beri kullanıcılara hizmet veren çevrimiçi mağazada 2 milyon uygulama bulunuyor.

App Store'da en çok indirilen uygulama Facebook iken en çok zaman geçirilenlerin başında Netflix yer alıyor. 28 bin adet abonelik sistemi barındıran uygulamanın bulunduğu App Store'da kullanıcıların abone olma oranı da geçtiğimiz yıla göre %95 arttı. En çok abonesi bulunan uygulamalar ise Netflix ve Çinli rakibi iQIYI.

Apple'ın doktorlar ve tıp araştırmacıları için geliştirdiği ResearchKit ve CareKit uygulamaları, klinik muayenelerde kullanılmaya başlandı. Raporlara göre 500'den fazla doktor ve bilim insanı bu uygulamaları kullanırken, 3 milyon insan denemelere ortak oldu. (Habertürk)

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Apple App Store 10 yaşında! (Güncel rakamlar açıklandı)
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