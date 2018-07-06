Yeni iPhone'da beklenen gerçekleşiyor!

Yeni iPhone'ların daha güçlü işlemcilerle gelmesi sürpriz değil. Yani iPhone X'ten daha güçlü bir iPhone XI bekliyorsanız, bu beklentiniz muhtemelen gerçeğe dönüşecek. Ancak Apple, RAM miktarını her sene artırmıyor.

Ortaya çıkan Geekbench raporu, Apple'ın bu sene RAM miktarını artıracağını söylüyor. Raporda yeni iPhone'un 4GB RAM'e sahip olduğu gözleniyor. Bununla birlikte tam olarak hangi iPhone modelinin bu RAM'i taşıdığı anlaşılmıyor. İki model olarak ortaya çıkması beklenen iPhone XI'in standart modeli de 4GB RAM ile gelebilir. Bununla birlikte şimdilik iPhone 9 olarak adlandırdığımız alt seviye model, 3GB RAM'de kalabilir.

TAHMİN EDİLİYORDU

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, daha önceki bir tahmininde iki iPhone XI modelinin de 4GB RAM ile geleceğini, iPhone 9'un ise 3GB RAM'e sahip olacağını söylemişti.

Geekbench raporu, RAM miktarı dışında telefonda altı çekirdekli bir işlemcinin bulunduğunu söylüyor. Cihaz tek çekirdekte 4.673 puana, çoklu çekirdekte ise 10.912 puana ulaşıyor. Bu puanlar, iPhone X'in aldığı 4.206 ev 10.128 puanın sadece biraz üzerinde. Farkın az olması beklentinizi karşılamamış olabilir, ancak testlerin henüz tamamlanmamış bir donanım ve yazılımda yapılmış olabileceğini unutmamak gerekiyor. (Hürriyet)