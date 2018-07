iPhone 9 modeli internete düştü!

Yeni model iPhone yine abisi gibi çentikli bir ekrana sahip olacak. Bunun yanı sıra ekranın LCD panel olacağı da söylentiler arasında. Onu diğer modellerden ayıracak şey ise, OLED panel kullanılamayacak olması. Bu artık düşük seviyede bir performans ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Apple'ın LG'e, 4 milyon OLED, 20 milyon LCD ekran siparişi verdiği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Dikkat çeken diğer bir detay parmak izi okuyucu oldu. iPhone X ile parmak izi teknolojisine elveda diyen ve Face ID adı verilen yep yeni bir teknolojiyle sevenlerine ulaşan Apple, bu modelde de aynı yoldan ilerliyor.

Kullanıcılar tarafından en çok önemsenen ve dikkat çeken konu ise kamerası. Her modelde kendine yeni özellikler katan kamerası ile iPhone kullanıcılarını son derece mutlu ediyor. iPhone 7 Plus ile çift kameraya geçen Apple, bunu 8 Plus ve X modellerinde de uygulamıştı. Fakat görüntülerde 9 modelinin tek kameralı olduğu görülüyor. Bu da portre modu olamayabileceği anlamına geliyor.

Diğer modellere nazaran daha ucuz olması beklenen ürünün, şimdilik 650 dolar gibi bir fiyata sahip olduğu söyleniyor. (Hürriyet)

