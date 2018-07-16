Apple iPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler

AppleiPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
Apple'ın üst düzey telefonu iPhone X piyasaya çıkalı aylar oldu, hatta eylülde yeni iPhone'ların tantılması bekleniyor. Ancak bu durum dayanıklılık testi yapılmasına herhangi bir engel çıkartmıyor. Ünlü YouTube kanalı TechRax, iPhone X üstünde yine sıra dışı bir teste imza attı.
Giriş Tarihi: 16.07.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 10:06
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AppleiPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
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AppleiPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler