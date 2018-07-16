Türkiye'nin en iyi haber sitesi

X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler

'ın üst düzey telefonu X piyasaya çıkalı aylar oldu, hatta eylülde yeni iPhone'ların tantılması bekleniyor. Ancak bu durum dayanıklılık testi yapılmasına herhangi bir engel çıkartmıyor. Ünlü YouTube kanalı , üstünde yine sıra dışı bir teste imza attı.

Giriş Tarihi: 16.07.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 10:06
  • 1
  • 44
X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
Apple iPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
  • 2
  • 44
X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
Apple iPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler

, 'lar üstünde yaptığı işkence testleriyle tanınan bir ekip. Şimdiye kadar birçok iPhone modeli üstünde ilginç işlere imza attılar. Havai fişekle iPhone patlattılar. Başka bir iPhone modeliyle otobanda sörf yaptılar. Yüzlerce metre yükseklikten iPhone'u aşağıya bırakıp, dayanıklılığını ölçtüler. Yani TechRax'in yaptıkları anlatmakla bitmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 44
X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
Apple iPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
  • 4
  • 44
X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
Apple iPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
  • 5
  • 44
X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
Apple iPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
  • 6
  • 44
X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
Apple iPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
  • 7
  • 44
X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler
Apple iPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler

Yeni testte ise X, epoksi içine konuluyor. Epoksi bir yapı malzemesi. Fakat birçok yerde kullanıyor. Zemin kaplamadan, mobilyaya, kolyeye kadar kendine farklı noktalarda yer bulmuş durumda.

BİZE ULAŞIN