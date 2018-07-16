Apple iPhone X'in dayanıklılığını çılgın bir testle ölçtüler

TechRax, iPhone'lar üstünde yaptığı işkence testleriyle tanınan bir ekip. Şimdiye kadar birçok iPhone modeli üstünde ilginç işlere imza attılar. Havai fişekle iPhone patlattılar. Başka bir iPhone modeliyle otobanda sörf yaptılar. Yüzlerce metre yükseklikten iPhone'u aşağıya bırakıp, dayanıklılığını ölçtüler. Yani TechRax'in yaptıkları anlatmakla bitmiyor.