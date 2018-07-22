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Mide inin teşhisinde dönemi

Japon bilim adamlarının kullandıkları nın erken evre mide inin teşhisinde hastalığı yüzde 80 doğruluk payıyla tanımladığı belirtildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 13:34 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 13:49
Mide kanserinin teşhisinde yapay zeka dönemi

Japon bilim adamlarının erken evre mide inin teşhisinde kullandığı nın hastalığı yüzde 80 doğruluk payıyla tanımladığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, araştırma enstitüsü Riken ve Ulusal Kanser Merkezinin yürüttüğü çalışmada kullanılan yapay zeka, erken evre mide kanseri veya normal mide dokusunun endoskopik görüntüleri hakkında 0,004 saniyede karara vardı.

Yapay zekanın, kanserli doku görüntülerinin yüzde 80'ini, normal dokunun yüzde 95'ini doğru tespit ettiği belirtildi.

Bilim adamları, yapay zekanın doğru teşhis oranlarının, emektar doktorlarınki kadar yüksek olduğuna işaret etti.

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Mide kanserinin teşhisinde yapay zeka dönemi
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