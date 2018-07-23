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'ten her yıl 1000 köpek

Son zamanların en çok ses getiren larından olan 'in yeni nesil robot köpeği SpotMini'den her yıl 1000 adet üretilecek.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 03:18
Boston Dynamics'ten her yıl 1000 robot köpek

ik dünyasının parlayan yıldızı 'in robot köpeği seri üretime giriyor. YouTube kanalına sıklıkla yüklenen videolarıyla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, SpotMini isimli ünlü robot köpeğinin enteresan yeni özelliklerini de çoktan kullanıcılara sunmuş durumda. Hal böyleyken şirket, 2019 yılı ortasına kadar 1000 adet SpotMini üretileceğini duyurdu.

Boston Dynamics'in ünlü köpek robotu Spot Mini'yi, yayınlanan bu videoda baş kısmına yerleştirilmiş robotik koluyla bir kapıyı açarken görüyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında yeni ve eskisi kadar ürkütücü olmayan tasarımıyla yeniden tanıtılan SpotMini, kapıya yaklaşmasının ardından önce kapı kulpunun yerini tespit ediyor, kulpu tanımlanıyor, sonrasında ise robotik kolunu harekete geçirerek kusursuz bir şekilde kapıyı açıp arkadaşının kapıdan geçmesini sağlıyor. SpotMini ayrıca tüm bu işlemler sırasında ön bacaklarından birini de kapının kendiliğinden kapanmaması için kullanıyor.

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Boston Dynamics'ten her yıl 1000 robot köpek
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