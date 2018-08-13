Samsung Galaxy Note 9 gerçekten iPhone X'in gerisinde mi?

Geekbench testinde iPhone X'un Galaxy Note 9'dan daha iyi performans sergilediğini büyük bir ihtimalle teknoloji sitelerinden birinde görmüşsünüzdür. İşin arka planını bilmeyenler Galaxy Note 9'un yeni bir telefon olmasına rağmen yaklaşık bir senelik iPhone X'un nasıl da geride kaldığına anlam verememiş olabilirler. Ama işin aslı öyle değil! Nasıl mı? Açıklayalım...

NEDEN GERİDE KALIYOR?

YouTube kanalı TechTalkTV'nin haberine göre Geekbench, benchmark testi yaparken iOS kullanan cihazlar için Vulkan grafiklerini, Android cihazlar için de OpenGL kullanıyor. Ancak Vulkan, OpenGL'e nazaran hem daha iyi bir performans sunuyor hem de optimizasyon konusunda daha başarılı donanım kontrolü sağlıyor.

Android, Nougat versiyonundan itibaren Vulkan'ı desteklemesine rağmen Geekbench sitesi henüz bu güncellemeyi sunmadı. Bundan dolayı da Galaxy Note 9, iPhone X'dan daha az bir puan almış oluyor.

TechTalkTV aslında Note 9'un Geekbench performansının iPhone X'ten düşük olmadığını savunuyor.