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'dan 5 kameralı telefon geliyor!

Akıllı telefonlarda eskiden tek ana kamera vardı, ama bu durum değişti. Artık iki değil, üç ana kameraya sahip telefonlar var. Mesela Huawei P20 Pro akla gelen örneklerden biri. Fakat üçlü kamera sistemini de geçmeyi planlıyor. Çünkü Nokia'nın yeni telefonuna ait sızıntı bir fotoğraf ortaya çıktı. Cihazın arkasında beş tane kamera var!

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 10:47
Nokia'dan 5 kameralı telefon geliyor!

'nın yeni telefona ait bir takım iddialar ortalıkta dolanıyordu, isimsiz sanayi kaynaklarına dayandırılan bir raporda üçlü kamera sisteminden söz ediliyordu. Gerçi farklı kaynaklardan da sıra dışı iddialar gelmişti, her neyse bu sefer ise elimizde Finlandiyalı markanın yeni telefona ait fotoğraf var.

DAİRESEL ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞ

ITHome sitesi tarafından yayınlanan fotoğrafta cihazın arkasında beş tane kamera olduğunu görüyoruz. Kameralar, flaş ve diğer sensörle birlikte dairesel bir şekilde düzenlenmiş. Bu fotoğraf sosyal medyada da ilgi çekti. Bazı kullanıcılar cihazı beğenirken, bazıları ise fazla kameranın gereksiz olduğunu savundu.

Nokia'nın sahibi olan birkaç hafta önce markasını geri aldı. Ayrıca Nokia (HMD tarafından alınmadan önce) çok lensli kameralara odaklanan bir işletmeye de yatırım yapıyordu. Bu olayların sonucu olarak belki fotoğrafta gördüğümüz telefon ortaya çıkmış görünüyor. Belki sızıntı 5 kameralı telefon prototip de olabilir, belki sahte de olabilir.

Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Telefonunuzu gece şarjda bırakıyorsanız... Meğer yanlış biliyormuşuz!

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Nokia'dan 5 kameralı telefon geliyor!
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