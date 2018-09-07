Nokia'dan 5 kameralı telefon geliyor!

Nokia'nın yeni telefona ait bir takım iddialar ortalıkta dolanıyordu, isimsiz sanayi kaynaklarına dayandırılan bir raporda üçlü kamera sisteminden söz ediliyordu. Gerçi farklı kaynaklardan da sıra dışı iddialar gelmişti, her neyse bu sefer ise elimizde Finlandiyalı markanın yeni telefona ait fotoğraf var.

DAİRESEL ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞ

ITHome sitesi tarafından yayınlanan fotoğrafta cihazın arkasında beş tane kamera olduğunu görüyoruz. Kameralar, flaş ve diğer sensörle birlikte dairesel bir şekilde düzenlenmiş. Bu fotoğraf sosyal medyada da ilgi çekti. Bazı kullanıcılar cihazı beğenirken, bazıları ise fazla kameranın gereksiz olduğunu savundu.

Nokia'nın sahibi olan HMD birkaç hafta önce PureView markasını geri aldı. Ayrıca Nokia (HMD tarafından alınmadan önce) çok lensli kameralara odaklanan bir işletmeye de yatırım yapıyordu. Bu olayların sonucu olarak belki fotoğrafta gördüğümüz telefon ortaya çıkmış görünüyor. Belki sızıntı 5 kameralı telefon prototip de olabilir, belki sahte de olabilir.

Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.