Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > NASA Antarktika'da devasa çukur keşfetti

'da devasa çukur keşfetti

'nın batısında Thwaites buzulunun altında 14 milyar ton buzun sığabileceği boşluk tespit edildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 16:11
NASA Antarktika'da devasa çukur keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Thwaites buzulunun altında en az 300 metre yüksekliğinde devasa bir boşluğun belirlendiği kaydedildi.

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarında görevli araştırmacı Pietro Milillo, buzulun altında bu kadar büyük bir boşluğun olmasının buzulların erimesinde büyük bir role sahip olduğunu belirtti. Milillo, "Daha fazla sıcaklık ve suyun buzulun altına ulaşması halinde erime de daha hızlı oluyor." ifadesini kullandı.

YÜKSELMENİN YAKLAŞIK %4'ÜNDEN SORUMLU

Thwaites buzulundaki erimenin deniz seviyesindeki yükselmenin yaklaşık yüzde 4'ünden sorumlu olduğu bildirildi.

Çalışmanın detayları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
NASA Antarktika'da devasa çukur keşfetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN