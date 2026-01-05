Trend
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...
Memur zammı, bugün aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından ortaya çıkacak. Türkiye'de milyonlarca memurun Ocak-Temmuz 2026 döneminde maaşlarına uygulanacak 6 aylık zam belli olmuş olacak. Memur maaşı zammına enflasyona ek toplu sözleşmeden doğan fark ile 1000 TL'lik taban aylık da eklenecek. 2026 yılının ilk altı ayı için maaşlara yüzde 11 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar, yüzde kaç zam alacak? İşte yeni maaş hesabı…
