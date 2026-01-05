Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

Memur zammı, bugün aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından ortaya çıkacak. Türkiye'de milyonlarca memurun Ocak-Temmuz 2026 döneminde maaşlarına uygulanacak 6 aylık zam belli olmuş olacak. Memur maaşı zammına enflasyona ek toplu sözleşmeden doğan fark ile 1000 TL'lik taban aylık da eklenecek. 2026 yılının ilk altı ayı için maaşlara yüzde 11 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar, yüzde kaç zam alacak? İşte yeni maaş hesabı…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:31
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

Memur zammı için belirleyici olacak aralık ayı enflasyon verisi bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu, bugün saat 10:00'da aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıklayacak. Taban aylık ve toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yeni yılda kamu çalışanlarına uygulanacak oranlar tek tek ortaya çıkacak. Memur maaşı, Ocak 2026'a yüzde kaç olacak?

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...
5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.
TEMMUZ: %2,06
AĞUSTOS: 2,04
EYLÜL: 3,23
EKİM: 2,55
KASIM: 0,87
ARALIK TAHMİN: 0,96
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

MEMUR MAAŞI 5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE NE KADAR OLDU?

Şu ana kadar toplu sözleşme zammıyla beraber memurun alacağı zam oranı yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bu oran değişecek.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...
ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI
Ekonomistlerin yüzde 0,96'lık enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde maaş hesap tablosu da değişti.
Toplam enflasyon: %12,27
5 aylık enflasyon farkı: %6,92
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %18,69
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan yüzde 18,69'luk tahminlerin gerçekleşmesi halinde 52 bin 617 lira olarak uygulanan en düşük memur maaşı 62,451 TL'ye yükselecek. Bu hesaba göre en düşük memur emeklisi maaşı olan 19 bin 617 lira ise 23 bin 283 liraya kadar çıkacak.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre, enflasyon oranları 2025 yılını yüzde 31 ila yüzde 33 aralığında bitirecek. Bu tahminlerde gerçekleşmesi beklenen enflasyonun gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 19,61 olarak gerçekleşecek.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

Enflasyon yüzde 30'da kalırsa memur maaşlarına uygulanacak zam yüzde 17,79 olacak.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı bugün belli oluyor: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yıl sonu enflasyon tahmini için yüzde 31 oranına işaret etti. Yıllık enflasyonun yüzde 31 gelmesi halinde yeni zam oranı yüzde 18,7 olacak.