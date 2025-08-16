Trend Galeri Trend Yaşam HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI | 16 Ağustos 2025 altın fiyatları ne kadar, gram düştü mü arttı mı? İşte, canlı kur!

Altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gram altının yanı sıra çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte, 16 Ağustos 2025 cumartesi günü canlı altın fiyatları!