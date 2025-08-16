Trend Galeri Trend Yaşam HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI | 16 Ağustos 2025 altın fiyatları ne kadar, gram düştü mü arttı mı? İşte, canlı kur!

Altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gram altının yanı sıra çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte, 16 Ağustos 2025 cumartesi günü canlı altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 16.08.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 06:36
Hafta sonu altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde. 16 Ağustos 2025 güncel gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları araştırılırken, anlık kur değişimleri de yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne, gram altın yükselişte mi düşüşte mi? İşte, detaylar ve canlı fiyat tablosu!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 AĞUSTOS CANLI ALIŞ-SATIŞ

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.335,83
SATIŞ: 3.336,40

Altın fiyatları günün açılış fiyatlarına göre hazırlanmıştır. Güncel veriler için canlı altın fiyatları linklerine tıklayarak anlık verileri görüntüleyebilirsiniz:

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.382,58 TL
SATIŞ: 4.383,41 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.152,00 TL
SATIŞ: 7.241,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 29.238,00 TL
SATIŞ: 29.680,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 3.990,96 TL
SATIŞ: 4.219,56 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.521,00 TL
SATIŞ: 28.832,00 TL