Trend Galeri Trend Yaşam İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler, 12 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. AKOM, Pazar günü kent genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağını, kar yağışının ise daha çok yüksek kesimlerde görüleceğini duyururken, Pazartesi günü için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in "Pazartesi İstanbul'a kar geliyor, okulların tatil olmasında fayda var" açıklaması sonrası gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek karara çevrildi. Peki, Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 11.01.2026 14:35
İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

AKOM ve meteoroloji uzmanlarından peş peşe gelen uyarılar İstanbul'da eğitim gündemini hareketlendirdi. Pazar günü karla karışık yağmur beklenirken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü için ise kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Bu gelişmelerin ardından 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

"OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİL OLMALI"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur. " diyerek uyarıda bulundu.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;

"Yaklaşık 30 km yükseklikteki stratosferde, kutupsal vorteks bozulmaya başladı. Önümüzdeki 14 gün içinde bunun etkilerinin hakim olması bekleniyor. Kutup girdabının böyle bir durumu, soğuk Arktik havasının bazı bölgelerde daha düşük enlemlere nüfuz etmesine izin verir. Bu durum şu anda Avrupa'yı etkilerken, bizde de aralıklı kar yağışı geçişlerini göreceğiz.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

12 OCAK PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının İstanbul Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

PAZARTESİ KUVVETLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

Pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

AKOM, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımında aksamalar, yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli ve hazırlıklı olması uyarısında bulundu.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?
İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?