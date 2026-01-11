Trend Galeri Trend Yaşam İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler İstanbul Valiliğinde! 12 Ocak Pazartesi okul var mı yok mu?

İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler, 12 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. AKOM, Pazar günü kent genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağını, kar yağışının ise daha çok yüksek kesimlerde görüleceğini duyururken, Pazartesi günü için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in "Pazartesi İstanbul'a kar geliyor, okulların tatil olmasında fayda var" açıklaması sonrası gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek karara çevrildi. Peki, Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 11.01.2026 14:35