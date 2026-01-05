Trend Galeri Trend Yaşam KYK BURS VE KREDİ ZAMMINDA GERİ SAYIM! 2026 KYK bursu ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

2026 KYK burs ve kredi zammı için geri sayım sona eriyor. Yeni yılla birlikte enflasyon rakamlarının netleşmesi ve asgari ücret artışının ardından, Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. Ocak 2026 itibarıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen burs ve kredi miktarlarında artış bekleniyor. Peki, KYK bursu ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte Bakan Osman Aşkın Bak'tan açıklama!

Giriş Tarihi: 05.01.2026 15:25
Üniversite eğitimlerini sürdüren gençlerin en önemli maddi desteği olan KYK burs ve kredilerinde "yeni yıl ayarı" yapılıyor. 2025 yılında uygulanan mevcut rakamlar revize ediliyor. 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte, lisans öğrencilerinin aldığı tutarın ne kadar olacağı en çok merak edilenler arasında. İşte GSB ile güncel KYK burs ücretleri:

2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Henüz resmi rakamlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilmemiş olsa da, Bakan Osman Aşkın Bak konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü paylaşmıştı:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı son açıklamada öğrencilere ödenen mevcut tutarları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda, lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere... Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz."

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

"Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız." diyen Bakan Bak'ın açıklaması ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda!

"Bu kredilerin ödemesiyle ilgili de zaten daha önce 2022 yılında yapılan bir düzenlemeyle faiz kaldırıldı ve öğrencinin bu kredi bursunu da okulunu bitirdikten sonra iki yıl ödememe hakkı var. Yine, işe başlamışsa ve işe ara verdiyse de dilekçe vererek bu ödemeyi istediği zaman durdurabiliyor. Dolayısıyla, öğrencilerimize böyle bir alan ve imkân sağlandı, yüce Meclis buna böyle bir karar verdi." şeklindeki ifadeleriyle Bakan Bak, kredi geri ödemeleriyle ilgili sorulara da açıklık getirmiş oldu.

GÜNCEL ÜCRETLER

Lisans: 3000 TL

Yüksek Lisans: 6000 TL

Doktora: 9000 TL