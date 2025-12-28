Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu