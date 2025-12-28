Trend Galeri Trend Yaşam Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üst üste yaptığı kar yağışı ve fırtına uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da etkisini artıran kar yağışı, bazı illerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Peki; 29 Aralık Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil edildi, Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte kar yağışının vurduğu illerdeki son durum ve tatil haberlerinin detayları.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:00
Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

Aralık ayının son haftasında yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, eğitimde "kar molası" ihtimalini de beraberinde getirdi. Meteoroloji'den gelen son dakika raporlarına göre; kar kalınlığının arttığı bölgelerde buzlanma ve don olayı riski artıyor. Bu durum, özellikle taşımalı eğitim yapan köylerde ulaşımı imkansız hale getirirken, gözler ilgili illerin valiliklerine çevrildi. Peki, 29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? İşte, eğitim-öğretime ara verilen o noktalar.

Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

29 ARALIK PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

Kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının en yoğun hissedildiği bölgelerde şu anki durum şöyle:

İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması bekleniyor.

Bu noktada bir ilden kar tatili haberi geldi!

Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatilinin etkili olduğu Zonguldak'ta 29 Aralık Pazartesi için 1 günlük eğitime ara verildi. İşte, Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklama:


"İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

Henüz farklı bir ilden kar tatili haberi gelmezken bölgelerimizden gelen genel Meteorolojik görünüm ise şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ve gece saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -8°C

Çok bulutlu

KARS °C, -7°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, -1°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batman ve Mardin hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MARDİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Öğrenci ve Velilerin Gözü Valiliklerde! Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller