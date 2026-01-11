Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi Bursa’da okul var mı?

Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi Bursa’da okul var mı?

Bursa'da etkili olması beklenen kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler okul tatili ihtimalini araştırmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve karla birlikte buzlanma riskinin artması, 12 Ocak Pazartesi günü için tatil beklentisini güçlendirdi. Peki, yarın Bursa'da okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 11.01.2026 13:39
Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi Bursa’da okul var mı?

Meteoroloji uyarılarıyla birlikte Bursa'da eğitim gündemi hareketlendi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilirken, Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 12 Ocak Pazartesi Bursa'da okul var mı, yok mu?

Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi Bursa’da okul var mı?

12 OCAK PAZARTESİ BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Bursa'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Bursa Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi Bursa’da okul var mı?

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi Bursa’da okul var mı?

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi Bursa’da okul var mı?

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.