Bir Zamanlar Çukurova 132.bölüm fragmanı izle: Züleyha, Hakan’ın gitmesine engel olacak mı?

ATV ekranlarında 14 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam 132..bölümüyle ekrana gelecek olan yeni bölümde Züleyha, Hakan’ın gitmesine engel olacak mı? Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Peki Bir Zamanlar Çukurova 132. yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar