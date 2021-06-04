'Bozkır Arslanı Celaleddin' 3. bölüm... Kutlu Bike, Celaleddin'in kollarında bayıldı | Video

ATV'nin yepyeni dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', henüz ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Dizinin bugün yayınlanan üçüncü bölümü yine heyecan ve aksiyon dolu anlara sahne oldu. Üçüncü bölümde Hasan’ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin saraydan kaçıp iz sürmeye koyuldu ve Haşhaşilerin oyununu bozarak Kutlu Bike’yi kurtardı. İşte geceye damga vuran o heyecan dolu sahne...